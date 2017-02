IAG anuncia aumento de 29% do lucro líquido em 2016

Londres 24/02/2017 | 06h28

O grupo IAG, que engloba as companhias aéreas Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus, anunciou nesta sexta-feira um aumento de 29% no lucro líquido em 2016, apesar do efeito negativo das taxas cambiais após o referendo sobre o Brexit.

A holding registrou um lucro operacional antes de saídas excepcionais de 2,535 bilhões de euros, o que representa uma progressão de 8,6%.

O resultado foi obtido apesar da perda, segundo o grupo, de 460 milhões de euros pela desvalorização da libra esterlina provocada pela decisão dos britânicos de abandonar a União Europeia.

O consórcio tem atividades em várias regiões do mundo, mas principalmente na Europa, e declara suas atividades em euros, apesar do faturamento em outras moedas, a libra principalmente, por conta da British Airways (BA), que depois deve ser convertido para euros. A moeda britânica perdeu 15% em relação ao euro no ano de 2016.

Além disso, a demanda de voos da British Airways caiu em consequência do referendo de 23 de junho. A companhia britânica conseguiu aumentar o lucro graças às ofertas e uma capacidade elevada de transporte.

A espanhola Iberia também registrou uma leve alta do lucro por uma oferta maior e apesar de um entorno considerado "difícil" na Espanha e no restante da Europa.

O CEO da IAG, Willie Walsh, comemorou o anúncio porque, segundo ele, no conjunto foram "bons resultados em um entorno difícil".

Walsh afirmou que o lucro operacional pode registrar nova alta em 2017, mas não divulgou estimativas.

pn/fp