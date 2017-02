Segurança 06/02/2017 | 22h07

Homem morto a facadas é encontrado em casa pegando fogo, em Blumenau

Ocorrência aconteceu na Rua Maike Andresen Deeke, no bairro Badenfurt

Um homem foi assassinado na noite desta segunda-feira na Rua Maike Andresen Deeke, transversal da rua Bernardo Scheidemantel, no bairro Badenfurt, em Blumenau. O corpo dele foi encontrado com ferimentos de faca em uma casa que foi incendiada. Até as 22h ainda não haviam sido divulgados o nome e nem a idade da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os bombeiros foram acionados para controlar o incêndio na residência e a Polícia Civil para investigar o caso. Este é o sétimo homicídio do ano em Blumenau.