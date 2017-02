Homem morre eletrocutado ao tentar salvar geladeira de enchente

Em Palhoça 12/02/2017 | 11h56 Atualizada em

Um homem morreu eletrocutado por volta das 23h de ontem em sua casa em Palhoça, na Grande Florianópolis. Jeferson Marques da Silva, de 42 anos, sofreu o choque quando desligava a geladeira para salvá-la do alagamento que tomou conta de várias casas na rua Lauro Rosar, uma das mais afetadas do bairro Aririú. O Samu esteve no local e tentou fazer reanimação por cerca de 15 minutos.

Segundo a Defesa Civil, o nível da água subiu 80 centímetros no local em apenas 40 minutos. Para garantir a segurança dos demais moradores, o órgão pediu que a Celesc cortasse o fornecimento de eletricidade até a manhã de hoje.

Além dos alagamentos, um deslizamento de terra, também no Aririú, provocou a queda de um muro sobre um veículo. Uma residência próxima foi interditada e três pessoas precisaram deixar o imóvel.

Conforme informações da Defesa Civil, há previsão de alto volume de chuvas entre hoje e amanhã na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte.

Qualquer problema em estruturas de casas, como rachaduras, ou de alagamentos, deve ser comunicado à coordenadoria municipal da Defesa Civil por meio do telefone de emergência 199, ou ao Corpo de Bombeiros no número 193.



Veja os maiores volumes de chuva registrados ontem:

Palhoça - 130 mm

lhota - 82 mm

Garuva - 69 mm

São José e Rio Fortuna - 59 mm

Petrolândia - 58 mm

Braço do Norte - 53 mm



Fonte: Estações meteorológicas CEMADEN.