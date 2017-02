Homem morre após troca de tiros no Monte Cristo, em Florianópolis

Nove homicídios em 2017 11/02/2017 | 16h48 Atualizada em

Um homem morreu na tarde deste sábado, 11, após uma troca de tiros entre moradores das comunidades Chico Mendes e Novo Horizonte, na parte continental de Florianópolis.

O crime aconteceu na rua dos Pinheiros, no bairro Monte Cristo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência às 16h20min e está no local fazendo a salva-guarda do corpo, que foi encontrado em uma vala, até a chegada da Polícia Civil.

A suspeita da polícia é que a morte tenha sido motivada em razão de disputas pelo tráfico de drogas no bairro. Essa é o nono homicídio registrado na região somente neste ano — seis na Chico Mendes e três na Novo Horizonte.

Leia também:

Polícia compara a região do Monte Cristo, na Capital, à Faixa de Gaza

Em semana tensa na Grande Florianópolis, comandante-geral da PM diz: "Situação está sob controle"



Indícios apontam que ataques na Grande Florianópolis são reação contra ações da Polícia Militar