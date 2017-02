Homem esfaqueia filho e enteada em Camboriú, no Litoral de SC

Tentativa de homicídio 28/02/2017 | 09h13 Atualizada em

Dois adolescentes ficaram feridos na noite desta segunda-feira no Bairro Santa Regna, em Camboriú, no Litoral Centro-Norte de SC, quando um homem os esfaqueou na Rua Jesuíno Pereira. O garoto de 14 anos é filho do suspeito e a moça de 17 enteada dele, segundo informações da Polícia Militar (PM). O caso ocorreu às 21h30min.

Pelo relato da PM, o suspeito estava sob o efeito de drogas no momento do crime. Ele teria atingido os dois sem qualquer aviso e fugiu do local a pé, sem camisa e de bermuda. Os dois adolescentes passaram por cirurgia e a situação dos dois é estável. O rapaz tinha perfurações no peito e nas costas, enquanto ela foi atingida no peito.

O suspeito, de acordo com o comando da PM na região, é conhecido da polícia por uso de drogas e por frequentar locais de usuários de entorpecentes. As unidades policiais das cidades vizinhas foram avisadas do crime na busca do homem. Até a manhã desta terça-feira ele ainda não havia sido localizado pelos policiais.

A ex-companheira do suspeito e mãe da menina de 17 anos, que é policial militar, não estava na casa, mas foi até o local e acompanhou as vítimas até o hospital junto com o Samu.

