Segurança 21/02/2017 | 18h35

Um homem foi baleado e apedrejado na noite de segunda-feira no bairro Jardim Iririú, em Joinville. Eberson Antunes, 26 anos, estava na rua Coronel Vieira por volta das 17 horas quando foi atingido por quatro disparos. Ao cair no chão, ainda foi apedrejado — os suspeitos são dois homens.



Eberson foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São José. Ele passou por cirurgia e está em recuperação, mas o estado é grave.