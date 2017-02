Homem atira contra enteado e tira a própria vida, em Joinville

Segurança 21/02/2017 | 09h48

Uma tentativa de homicídio seguida de suicídio ocorreu na manhã desta terça-feira, em Joinville. Segundo um parente da vítima, o autor dos disparos teria se separado da mulher há cerca de um mês e culpava o filho dela pela separação. O crime ocorreu na rua Agulhas Negras, no bairro Jarivatuba, zona Sul da cidade.



Conforme relatos de testemunhas, o homem constantemente ameaçava de morte a ex-companheira e o filho dela, de 32 anos. Nesta manhã, por volta das 8 horas, ele foi até um salão de beleza que funcionava na frente da casa da família procurar pela ex-mulher, mas ela não se encontrava no local.



Após uma breve discussão com o enteado, o homem atirou contra ele e na sequência, tirou a própria vida. O autor dos disparos já tinha passagens pela polícia. A vítima foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal São José, onde permanece internado.