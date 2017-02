Hipopótamo morre após ser atacado com objetos cortantes no zoo de El Salvador 

Crueldade 28/02/2017 | 14h33 Atualizada em

Um hipopótamo símbolo do Parque Zoológico de El Salvador morreu no último domingo após ter recebido dezenas de facadas pelo corpo. Conhecido como Gustavito, o animal tinha 15 anos e era o único exemplar da espécie no zoo.

Conforme a secretaria da Cultura do país, na quinta-feira o animal começou a apresentar um comportamento diferente do habitual. Passava o tempo todo submerso na piscina e não se alimentava.



Desconfiados, veterinários e biólogos resolveram analisar o animal e encontraram diversos ferimentos pela cabeça e pelo corpo. Especula-se que ele tenha sido golpeado por objetos pontiagudos e pedras entre a noite de terça ou quarta-feira. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Depois de dias de tratamento à base de analgésicos e anti-inflamatórios, o animal não resistiu e morreu, gerando comoção no país, conforme a Folha de S. Paulo. No Twitter, a notícia da morte do hipopótamo é compartilhada com a hashtag #perdonanosGustavito (perdoe-nos, Gustavito).



No Facebook, um evento marcado para o dia 5 de março pede justiça para Gustavito e também o fechamento do zoo. "Vamos nos unir para fechar o zoo e acabar com tanto sofrimento destes animais", diz a descrição da página.

Gustavito foi levado da Guatemala até El Salvador em 2004, ano em que Alfredito, o outro hipopótamo do zoológico morreu. Segundo o periódico local El Faro, o nome do animal foi escolhido pela população.