Hemosc aguarda kits para retomar cadastros de doadores de medula em Santa Catarina

Após estar com o serviço suspenso de cadastro de doadores voluntários de medula óssea em Santa Catarina desde agosto do ano passado, a secretaria de Saúde estadual informa que irão retomar a coleta. Em nota, a pasta afirma que adquiriu 4,5 mil kits de compatibilidade e que o prazo de importação é de 30 dias. Depois, irão distribuir o material entre os 10 hemocentros do Estado.

Atualmente o Hemosc está realizando apenas a coleta de medula de parentes de pacientes, que têm mais chance de compatibilidade.

"A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece ainda que os kits comprados permitirão dar início à realização dos exames da cota de 2017", disse a secretaria em nota.

Essa cota é de 10,2 mil novos cadastros anuais, que são pagos pelo Ministério da Saúde. Neste ano, porém, com a suspensão do serviço, em janeiro o Estado só realizou 96 cadastros. Esses cadastros fazem parte do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A secretaria de Saúde de SC informa que, como sempre excedem a cota, solicitaram em ofício a ampliação da cota em outubro do ano passado. O Ministério da Saúde, entretanto, informa que não recebeu a solicitação.









