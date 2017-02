Guia Supremo do Irã diz que Trump revela o 'verdadeiro rosto dos EUA'

Teerã 07/02/2017 | 08h22

O novo presidente americano, Donald Trump, revela "o verdadeiro rosto dos Estados Unidos", declarou nesta terça-feira o aiatolá Ali Khamenei, guia supremo iraniano, em um discurso diante de militares em Teerã.

"Agradecemos a este senhor porque nos facilitou o trabalho mostrando o verdadeiro rosto dos Estados Unidos", disse Khamenei referindo-se a Trump.

O que dizemos há mais de 30 anos - que existe corrupção política, econômica, moral e social no poder americano - este senhor chegou e trouxe à tona durante a campanha eleitoral e depois", acrescentou.

"Com o que está fazendo, mostra a realidade dos Estados Unidos, a realidade dos direitos humanos neste país: algemam uma criança de cinco anos", acrescentou o guia supremo iraniano.

Os meios de comunicação iranianos informaram que um menino iraniano de cinco anos havia sido algemado em um aeroporto americano depois do decreto do presidente Trump que proibia a entrada dos cidadãos de sete países, entre eles o Irã.

A justiça americana bloqueou provisoriamente o decreto de Trump.

Khamenei também rejeitou as ameaças de Trump em rela~çao ao Irã. Os "iranianos responderão" e "mostrarão a resposta da nação iraniana diante das ameaças" na próxima sexta-feira na comemoração do 38º aniversário da vitória da Revolução Islâmica que em 1979 derrubou o regime o xá do Irã.

Em Teerã está previsto um importante desfile militar e um discurso do presidente Hassan Rohani.

"O Irã está brincando com fogo - eles não apreciam o quão 'gentil' o presidente Obama foi com eles. Mas não eu!", havia tuitado na semana passada o novo presidente americano.

Desde a posse de Trump, no dia 20 de janeiro, existe uma forte tensão entre os Estados Unidos e o Irã, que romperam relações diplomáticas pouco depois da vitória da Revolução Islâmica e a ocupação da embaixada americana em Teerã.

* AFP