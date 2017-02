Guga entrega o troféu a Thien no Rio Open e afirma que "torneio é o oxigênio" do tênis no Brasil

Festa da bolinha 27/02/2017 | 12h23 Atualizada em

O último compromisso de Gustavo Kuerten no Rio de Janeiro era com a cerimônia de premiação do Rio Open, neste domingo (26/02).

O tricampeão de Roland Garros assistiu à final disputada por Dominic Thiem e Pablo Carreno Busta. Por dois sets, Thiem venceu o tenista espanhol com parciais de 7/5 e 6/4.

Coube à Guga entrar na quadra que leva o seu nome para entregar o troféu ao tenista austríaco. Thiem declarou que era uma honra ter um campeão como Gustavo Kuerten prestigiando a final da quarta edição do ATP 500.

Logo pós a solenidade, Guga fez uma breve análise sobre o torneio.



— Mais uma vez fechando com chave de ouro, vendo um top 10 se tornar campeão, jogador que tem chances de ser número 1 no futuro — avaliou Guga.

Festa na quadra que leva o nome de Guga Foto: João Pires,fotojump / Divulgação

Segundo o ídolo do esporte brasileiro, o Rio Open ratifica a importância do Brasil.

— O torneio é o nosso oxigênio, as crianças conseguem acompanhar de perto partidas brilhantes, com grandes nomes do tênis internacional — disse.

E terminou com uma previsão:

— Um ano teremos um brasileiro que vai levar esse título para casa —sentenciou Guga, que em 2017 comemora o aniversário de 20 anos da primeira conquista em Roland Garros.