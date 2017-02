Guerrilha do ELN liberta soldado capturado na Colômbia

Bogota 06/02/2017 | 12h56

O ELN, a última guerrilha ativa na Colômbia, libertou nesta segunda-feira o soldado capturado há alguns dias no leste do país, infomrou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

"O soldado Fredy Moreno Mahecha, integrante do Exército que se encontrava em poder do Exército de Libertação Nacional (ELN), foi entregue hoje na zona rural do departamento de Arauca a uma equipe formada por delegados da CIC e membros da Defensoria Pública e da Igreja católica", indicou o organismo humanitário em um comunicado.

A libertação do soldado tornará mais viável o início das negociações de paz promovidas pelo governo com esta guerrilha e que terão início nesta terça-feira, em Quito.

* AFP