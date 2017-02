Grevistas desafiam a Justiça em Florianópolis

Moacir Pereira 01/02/2017 | 12h03 Atualizada em

Prefeito Gean Loureiro (PMDB) cumpriu movimentada agenda em vários ministérios em Brasilia, liberando recursos para obras de drenagem e de mobilidade urbana, acompanhado do senador Dário Berger (PMDB). Vai hoje a São Paulo tentar sensibilizar três grandes grupos empresariais a patrocinarem o desfile das escolas de samba durante o carnaval. Terá encontros com dirigentes do BID e do Santander.



Entre uma audiência e outra comemorou com o procurador-geral Diogo Pitsica, nova decisão da desembargadora Vera Copetti, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que declarou a greve dos servidores municipais totalmente ilegal, elevou a multa diária aplicada ao Sintrasen de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00, e determinou o imediato retorno ao trabalho de todos os grevistas.

O Sintrasem manteve a paralisação e procurava ganhar tempo para buscar a adesão dos professores da rede municipal que retornam às aulas no dia 7 deste mês. A decisão judicial fragiliza mais o movimento.

Gean Loureiro anunciou para hoje a publicação da lista dos grevistas que terão descontos nos salários. E disse esperar que a greve seja suspensa, lamentando os prejuízos da população mais pobre, que não encontra assistência médica nas unidades de saúde fechadas. "A greve perdeu objeto com a sanção das leis. Eles estão desafiando a Justiça".

