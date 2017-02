Gravações perdidas de shows de Bob Marley são restauradas; cantor completaria 72 anos nesta segunda 

Roots, rock, reggae 06/02/2017 | 16h34 Atualizada em

Fitas com gravações de shows de Bob Marley, perdidas há mais de 40 anos, foram encontradas no porão de um hotel em Londres, no Reino Unido, e posteriormente restauradas. Segundo o jornal britânico The Guardian, o material tem gravações de apresentações do rei do reggae em Paris e na capital britânica entre 1974 e 1978.

Bob Marley, morto em 1981, completaria 72 anos nesta segunda-feira. Depois de 12 meses de trabalho – usando técnicas e tecnologia de ponta – a equipe de restauração anunciou que as fitas tiveram seu áudio recuperado com qualidade.

Os shows foram gravados no Lyceum (1975), no Hammersmith Odeon (1976) e no Rainbow (1977), além do Pavilion de Paris (1978). Foram todos gravados pelo único estúdio móvel de 24 faixas que existia no Reino Unido à época. O equipamento foi emprestado ao cantor pela banda Rolling Stones. Entre as faixas cantadas, há clássicos como Jamming, No Woman No Cry e I Shot the Sheriff.



Das 13 fitas analógicas encontradas no porão do hotel, dez foram recuperadas. Duas estavam vazias e uma estava totalmente destruída. A restauração foi conduzida pelo empresário Joe Gatt, fã de Bob Marley, que no ano passado recebeu o telefonema de um amigo avisando que ele tinha encontrado gravações antigas. O custo total da operação foi de R$ 100 mil.