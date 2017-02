Grande operação reintegra posse de quatro áreas em Camboriú

Litoral 16/02/2017 | 08h38 Atualizada em

A Polícia Militar (PM) faz uma grande operação com outros órgãos públicos nesta quinta-feira em Camboriú, no Litoral Centro-Norte de SC, para reintegração de posse de quatro áreas do município ocupadas por 360 famílias no Bairro Conde Vila Verde. Estima-se que pelo menos 500 pessoas estejam na região desde novembro do ano passado.

Para o trabalho, foram deslocados 209 policiais miliares, entre eles integrantes do Batalhão de Choque da PM. Na área, até as 8h30min, policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha e rojões com um adolescente de 17 anos. Os ocupantes da região colocaram fogos em pneus para evitar a aproximação dos policiais. Até o começo da manhã, a situação era considerada "controlada" pela PM.

Moradores chegaram a colocar fogo em pneus para dificultar trabalho dos policiais Foto: Polícia Militar / Divulgação

A grande dificuldade da reintegração é que os terrenos ficam separados. São quatro pontos invadidos, nas ruas Petunia, Monte castelito, João Acacio Simas e Monte Alecrim. Nas últimas semanas, a operação foi estudada pelos policiais e teve, inclusive, o aval do comando-geral da PM. Até mesmo o helicóptero Águia está no local para ajudar na reintegração.

Os pertences das famílias serão levados para um ginásio da prefeitura de Camboriú, assim como as pessoas que não tiverem local onde ficar temporariamente. A ação judicial foi impetrada pela prefeitura porque as áreas estão em espaço público, de mata e preservação. Estão no local também secretarias municipais, OAB, Defesa Civil e Conselho tutelar.

Por conta da reintegração, a Águas de Camboriú avisou a população que parte dos bairros Conde Vila Verde e Monte Alegre podem sentir falta de abastecimento nesta quinta-feira. A PM pediu à concessionária que o serviço fosse interrompido na região para facilitar a remoção das pessoas das residências, além do conserto da retirada das ligações irregulares existentes no local das ocupações. A empresa pede que os moradores racionem água. O restabelecimento deve ocorrer ao longo do dia.