Grande Florianópolis e região Norte estão em alerta por causa da chuva

A chuva que chegou em Santa Catarina e provocou estragos durante a terça-feira deixou os órgãos públicos em alerta. Com a previsão indicando mais chuva nesta quarta-feira, na Grande Florianópolis e no Norte do Estado, equipes da Defesa Civil e secretarias de obras das cidades atingidas monitoram a situação do tempo e das residencias afetadas nesta quarta-feira.

Na Capital, que tem hoje 23 mil pessoas vivendo em áreas consideradas de risco, o alerta para possíveis deslizamentos e alagamentos fez a prefeitura elaborar um plano de contingência. Na cidade, o limiar de segurança para chuva por dia é de 100 mm. Durante a manhã de ontem, conforme a Defesa Civil, o índice chegou a 118 mm.

No Norte a situação é parecida e as prefeituras dos municípios atingidos seguem monitorando o tempo.

Em Joinville, a prefeitura ainda não fez um levantamento dos estragos dos últimos dias, mas os moradores atingidos pela chuva poderão ganhar descontos na conta de água do próximo mês. Para garantir o benefício, os usuários da Águas de Joinville precisam solicitar o desconto antes do envio da fatura do próximo mês. Mais dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 115.

Além do deslizamento que matou uma pessoa e deixou outra ferida em Florianópolis, os municípios de São José, Biguaçu, Barra Velha e Guaramirim e Joinville também registraram estragos



Orientações

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atendem aos chamados de emergência pelos telefones 199 e 193. A orientação dos órgãos de segurança é para que os moradores de áreas de risco, em especial nos morros e encostas, verifiquem os arredores das residências, procurando por qualquer sinal de alteração no solo.

Muros, postes e árvores inclinadas também devem deixar os moradores em alerta, assim como rachaduras. Nesses casos, os moradores devem se abrigar em um local seguro e acionar a Defesa Civil.

