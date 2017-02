Governo Trump defende na Justiça seu decreto contra imigrantes

Washington 06/02/2017 | 20h29

O governo dos Estados Unidos defendeu em um Tribunal de Apelações, nesta segunda-feira (6), a validade do polêmico decreto que veta a entrada de refugiados e de imigrantes nos Estados Unidos, alegando se tratar do "exercício legal" da autoridade do presidente Donald Trump.

Em um documento de 15 páginas, o Departamento de Justiça pediu à Corte de Apelações do Nono Circuito, com sede em São Francisco (Califórnia), que mantenha a validade do decreto. O governo alegou ainda que o bloqueio às medidas previstas no decreto é "enormemente amplo".

