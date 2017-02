Governo britânico publicará na quinta seu livro branco sobre o Brexit

Londres 01/02/2017 | 09h58

O governo britânico publicará nesta quinta-feira seu livro branco sobre o Brexit, em que, pela primeira vez, formulará por escrito seus objetivos nas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, informou nesta quarta-feira a primeira-ministra Theresa May ao Parlamento.

May pretende notificar oficialmente a saída do país a seus sócios europeus em março, para iniciar os dois anos de negociações sobre os termos do divórcio, o primeiro na história da União Europeia.

Uma decisão da Suprema Corte ordenando May a receber permissão do Parlamento para iniciar a ruptura com a UE suavizou a posição do governo de May, que, com o livro branco, dará um passo a mais para satisfazer as demandas de transparência feitas por outros partidos e, inclusive, o seu próprio, o Conservador.

May aceitou finalmente publicar o livro após o discurso de 17 de janeiro em que revelou que pretendia uma ruptura líquida com a UE, e não conservar nenhuma parte da permanência.

* AFP