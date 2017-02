Governo britânico convoca Câmara dos Lordes a autorizar ativação do Brexit

Londres 09/02/2017 | 08h13

O governo britânico convocou nesta quinta-feira os membros da Câmara dos Lordes a aprovar o projeto de lei para ativar o processo do Brexit, depois de ter sido adotado pelos deputados na véspera em primeira leitura.

"Espero que (a Câmara dos Lordes) faça seu trabalho e cumpra com seu dever patriótico autorizando-o a avançar e a negociar esta nova relação" com a União Europeia (UE), declarou o ministro do Brexit, David Davis, à rede de televisão SkyNews.

Os deputados da Câmara dos Comuns aprovaram na noite de quarta-feira o texto por 494 votos a favor e 122 contra.

Em caso de emenda na Câmara dos Lordes, que estudará o projeto de lei a partir de 20 de fevereiro, o texto voltará aos deputados. De qualquer forma, os Lordes precisam aprová-lo.

"Os Lordes precisam ser fiadores da democracia e aprovar este projeto de lei se não quiserem que a opinião pública peça sua abolição", indicou uma fonte próxima ao governo a vários jornalistas britânicos.

Este projeto de lei dá a Theresa May o poder de ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, o que abriria caminho a dois anos de negociações para a saída da UE.

rba/fb/cr/es/ra/ma