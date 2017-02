Google faz homenagem aos 108 anos de nascimento de Carmen Miranda

Reconhecimento 09/02/2017 | 14h29 Atualizada em

Carmen Miranda completaria 108 anos nesta quinta-feira, caso estivesse viva. A atriz, cantora e dançarina, que nasceu em Portugal mas construiu toda a sua carreira no Brasil, recebeu uma homenagem do Google pela data.

Em arte feita por Sophie Dia, funcionário do Google, Carmen Miranda aparece com frutas na cabeça rodeada de dançarinas, em uma imagem que remete ao clima de Carnaval.

Carmen Miranda nasceu em 9 de fevereiro de 1909, no distrito do Porto, em Portugal, mas radicou-se na Lapa, no Rio de Janeiro, e lá desenvolveu sua carreira, que ajudou a moldar o imaginário internacional referente ao Brasil.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1929, tornando-se imediatamente popular no Brasil. Quando se mudou para os Estados Unidos, em 1939, participou de espetáculos musicais e filmes que a tornaram popular no país. A atriz e cantora morreu em 1955, depois de um ataque cardíaco, aos 46 anos.