Giulia Soncini, de Florianópolis, passa de fase no programa The Voice Kids

Música 12/02/2017 | 16h38 Atualizada em

A última fase de audições às cegas do The Voice Kids, realizada neste domingo, teve um sabor especial para Florianópolis. A cantora Giulia Soncini, de apenas 12 anos, se classificou para a fase seguinte do programa com direito a elogios de todos os jurados. A interpretação da música Fascinação fez Victor & Leo e Carlinhos Brown virarem as cadeiras. Ela escolheu a dupla sertaneja para encarar as fases seguintes do The Voice Kids.

Foto: Isabella Pinheiro / Gshow

"A gente queria mais!", reagiu Victor logo após Giulia soltar os últimos versos da música Fascinação, de Elis Regina. Brown também curtiu a voz da pequena: "Sua emoção foi forte no coração". Para Ivete Sangalo, coube lamentar não ter apertado o botão.

— Estava esperando inebriada com a sua voz — disse a baiana.

O resultado foi recebido com alegria pela família da pequena notável catarinense:

— Estávamos ansiosos para que tudo desse certo. Procuramos sempre ajudar ela a desenvolver o talento de cantora. Este ano ela começou a estudar piano também. Ela se diverte fazendo isso e é o que importa para a nossa família — conta o pai Márcio Soncini.

Apesar da idade, a menina já está acostumada a cantar em programas televisivos nacionais. A cantoria na casa dos Soncini começou quando Giulia tinha apenas 4 anos. Desde então, o talento só cresce. Ela já fez vários shows para eventos corporativos em Florianópolis, lembra o pai. No entanto, a agenda da pequena celebridade não vai ter show neste domingo, pois a estudante do 8º ano no Colégio Catarinense tem que dormir cedo para a volta às aulas amanhã.

— Ela já cantou no programa do Raul Gil e também no SBT. Isso ajudou ela a ficar tranquila na apresentação do The Voice Kids. Estamos muito felizes, mas hoje ela vai dormir cedo porque tem aula amanhã — lembra Márcio.