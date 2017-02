George W. Bush critica os ataques de Trump à imprensa

Estados Unidos 27/02/2017 | 14h20 Atualizada em

O ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush criticou indiretamente as declarações contra a imprensa do atual presidente Donald Trump.

O 43° presidente — que teve alguns conflitos com a imprensa durante seus dois mandatos na Casa Branca de 2001 a 2009 — rebateu as acusações de Trump contra vários meios de comunicação, chamados pelo atual presidente de "inimigos do povo".

— Eu considero a mídia indispensável para a democracia. Precisamos da mídia para que pessoas como eu prestem contas — disse Bush ao programa "Today" do canal NBC.

— O poder pode ser muito viciante e pode ser corrosivo, e é muito importante que a mídia possa pedir aos que abusam do poder que prestem contas — disse Bush.

O ex-presidente também considerou que as críticas sistemáticas contra a imprensa americana minam os esforços do país para promover a democracia e uma imprensa livre ao redor do mundo.

Desde que assumiu o poder em janeiro, Trump mantém uma intensa batalha com os meios de comunicação, que já chamou de "desonestos" e "mentirosos". Também acusou grandes veículos, como o canal CNN e o jornal The New York Times, de "inimigos do povo americano".

*AFP