Gean Loureiro recebe apoio de entidades e empresários do turismo e comércio

Prefeito Gean Loureiro (PMDB) recebeu nesta sexta o mais enfático apoio de entidades e empresários ligadas ao turismo e ao comércio da Capital. Presentes os presidentes Glauco Corte (Fiesc), Bruno Breithaupt (Fecomércio), Guilherme Zigelli(Sebrae), além do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, secretário Leonel Pavan e principais empreendedores.

- As entidades manifestaram apoio às medidas do prefeito no sentido de equilibrar as contas públicas e promover o desenvolvimento a cidade. O turismo é um dos principais segmentos econômicos- resumiu o presidente Glauco Corte.

Cultura

O prefeito Gean Loureiro convidou o suplente de vereador Márcio Luiz Alves, coronel da reserva da Polícia Militar, para o cargo de Secretário de Cultura, Esporte e Juventude, que vagou com a saída do vereador Alexandre Farias(Lela), do PDT. A professora Roseli Pereira foi convidada para a presidência da Fundação Franklin Cascaes.

Exibicionismo

Presença ostensiva do senador cassado Delcidio do Amaral (ex-PT) e do empresário José Antunes Sobrinho (Engevix) nas praias da baia norte elite de Florianópolis, em modernas lanchas, merecendo criticas fortes na internet e eventos sociais. A condição de ambos, alvos de inquéritos e processos criminais na Lava-Jato, exibia postura mais discreta.

Mesa

Santa Catarina poderia ter um representante na nova Mesa Diretora do Senado Federal. O senador Paulo Bauer (PSDB) foi convidado para ocupar a 1ª vice-presidência. Como se trata de um cargo administrativo, de gestão e pouco protagonismo político e que exigira dedicação em 2018, declinou e optou pela liderança dos tucanos. Justificou, também, que em 2018 quer dividir a liderança com a campanha ao governo estadual.

Mal súbito

Senador Dário Berger (PMDB) teve um problema de saúde quando se preparava para votar na eleição da nova Mesa Diretora do Senado. O Serviço Médico foi acionado. Ele saiu do apartamento de maca em ambulância. Foi hospitalizado. Tomou soro e se recuperou com recomendação de não fazer esforço. Alegou ter sentido fortes dores de ouvido, mas houve suspeita de labirintite. Viajou a Florianópolis já recuperado.

