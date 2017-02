Gean Loureiro nomeia para superintendência da Floram candidata-laranja nas Eleições 2016

Meio Ambiente 08/02/2017 | 17h04 Atualizada em

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), principal órgão ambiental de Florianópolis, está sob a responsabilidade de Iracema Wolan desde terça-feira, de acordo com publicação da edição nº 1878 do Diário Oficial do Município, de 7 de fevereiro. Assistente social de formação e sócia de três empresas, sendo uma na área de construção civil, a nova superintendente chegou a se candidatar à Câmara de Vereadores de Palhoça no ano passado pelo PHS, mas não conseguiu nenhum voto e não teve gastos de campanha.

Nomeação de Iracema Wolan foi publicada no Diário Oficial de Florianópolis na edição de terça-feira (07) Foto: Divulgação / Diário Oficial de Florianópolis

Em entrevista à RBS TV, em novembro do ano passado, Iracema admitiu que concorreu apenas para cumprir a cota partidária do PHS de candidaturas de mulheres exigida pela Justiça Eleitoral (30%). A reportagem entrou em contato com Iracema por telefone no começo da tarde desta quarta-feira, mas ela não quis comentar a nomeação.

Nas redes sociais, é possível entender como Iracema não conseguiu nem mesmo o próprio voto nas eleições. Ela fez campanha para o marido, Jackson Cardoso, que também se candidatou a vereador em Palhoça. Jackson é vice-presidente do PHS na cidade desde julho do ano passado e não se elegeu. No registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível verificar que Iracema não gastou nada na campanha.

Mesmo sendo candidata, nova superintendente da Floram fez campanha para o marido nas redes sociais Foto: Divulgação / Facebook

Iracema também é sócia em três empresas: uma construtora, uma empresa fabricante de chá e um comércio. Todas têm endereço comercial na própria residência de Iracema, no bairro Barra do Aririú, em Palhoça. A nova superintendente do principal órgão ambiental de Florianópolis tem formação na área de assistência social, área onde chegou a ser nomeada em um concurso da Prefeitura de Biguaçu, em maio de 2015. Não há registro no Portal da Transparência daquele município de que ela tenha assumido a vaga.

Além de procurar Iracema Wolan, o DC encaminhou um pedido de resposta para a Prefeitura de Florianópolis, questionando o critério utilizado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) para a escolha da nova superintendente da Floram. A reposta ainda não foi encaminhada para a reportagem.

