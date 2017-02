Gean Loureiro dá 48 horas para servidores acabarem com a greve

Moacir Pereira 07/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O prefeito Gean Loureiro (PMDB) comunicou ao Tribunal de Justiça que o Sintrasem e os servidores estão afrontando ostensivamente decisões da desembargadora Vera Copetti. O sindicato realiza nesta terça nova assembleia. O prefeito baixou ato dando 48 horas para os grevistas se apresentarem, sob pena de desconto efetivo dos salários em fevereiro. E estuda ação de danos materiais contra os diretores do Sintrasem. E o Judiciário não vai reagir?

Trabalhista

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, confirmou presença dia 17 de fevereiro em Florianópolis. Atendeu convite do presidente da Facisc, Ernesto João Reck, e do senador Dalirio Beber, durante audiência em Brasilia. Virá falar sobre a reforma trabalhista e a flexibilidade da jurássica CLT. No encontro, o ministro deu informações sobre as novas regras do Minha Casa, Minha Vida.

Em campanha

Presidente estadual do PSD, Gelson Merísio, iniciou o prometido roteiro por todas as regiões de Santa Catarina e presença nos atos oficiais presididos pelo governador Raimundo Colombo. Esteve em Lages para a assinatura de convênios visando pavimentação de rodovias, juntamente com o prefeito Antônio Ceron. Colombo e Merísio voltaram a defender o Fundam-2, que prevê mais de 700 milhões de reais aos municípios, a fundo perdido. Ambos, em plena campanha para 2018.

Crescimento

O grupo empresarial Duas Rodas, de Jaraguá do Sul, está comemorando aumento de 17% no faturamento em plena crise de 2016. E, segundo seu presidente, Leonardo Zipf, trabalha para atingir crescimento de 15% este ano. Líder nacional na produção de aromas e produtos para a indústria de alimentos e bebidas, conta com quatro unidades no Brasil(Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Amazonas) e quatro no exterior (Argentina, Chile, Colômbia e México"

