Gasolina está mais barata em Itajaí

Economia 14/02/2017 | 16h28 Atualizada em

Uma pesquisa feita pelo Procon diz que está mais barato abastecer com gasolina comum em Itajaí. O menor preço cobrado baixou de R$ 3,35, em janeiro, para R$ 3,32 este mês.



Dos 14 postos pesquisados, 10 reduziram o preço em relação ao mês passado. O valor médio do litro ficou igual ao do mês passado, R$ 3,48.



A média também se manteve em relação ao litro da gasolina aditivada, que ficou entre R$ 3,36 e R$ 3,79.



A maior baixa foi do diesel: 9% de redução em relação ao mês de janeiro. A média baixou de R$ 3,04 para R$ 2,99.