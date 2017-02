Fritz, o novo urso polar mascote de Berlim, após morte de Knut

Berlim 01/02/2017 | 15h58

Um filhote de urso polar, que deve assumir o posto de novo mascote dos berlinenses após a morte do urso Knut, em 2011, foi batizado de Fritz, anunciou na terça-feira um zoológico da capital alemã.

O animal nasceu em 3 de novembro em um zoológico do leste de Berlim. Acaba de passar pela fase crítica dos três primeiros meses, durante os quais as chances de sobrevivência de um urso nascido em cativeiro são muito baixas.

Uma rádio local, que lançou um concurso para encontrar um nome para o futuro mascote, anunciou que recebeu 10.000 propostas procedentes do mundo todo.

"Estou muito feliz com este nome, um nome curto e simpático que os visitantes estrangeiros recordarão facilmente", informou Andreas Knieriem, diretor do zoológico Tierpark, em referência ao imenso entusiasmo gerado por Knut, o falecido urso que vivia no zoológico do oeste de Berlim.

Knut, um filhote de urso branco que emocionou o mundo inteiro pouco depois de seu nascimento, em 2006, ao ser o primeiro urso polar nascido em cativeiro em mais de 30 anos, morreu brutalmente em 2011.

Graças a Knut e sua fama global, assim como aos produtos derivados do animal, este zoológico ganhou milhões de euros.

Fritz e seus pais, Tonja e Woldja, não estarão expostos ao público até a primavera, informou o zoológico.

