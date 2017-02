FOTOS: Amanhecer espetacular na Praia do Rosa, em Imbituba

DC Pelas Praias 11/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Quem já ficou hospedado em qualquer pousada da Praia do Rosa, no litoral Sul de Santa Catarina, deve ter recebido a dica: acorde cedo e vá ver o nascer do sol. O espetáculo natural é mais uma das atrações da praia de Imbituba, adorada por surfistas, gaúchos, e adeptos das good vibes no geral.

A dupla do #DCpelaspraias não poderia perder e acordou cedinho para assistir ao amanhecer de frente para o mar. Confira os cliques do Léo Cardoso:

