Fotógrafo do DC dá dicas do que explorar na Grande Florianópolis

Viver SC 22/02/2017 | 13h46 Atualizada em

Ao sair de Florianópolis, as paisagens são tão deslumbrantes quanto as da Ilha de Santa Catarina, mas variam. Campo, cachoeiras, arte e iguarias deliciosas completam o cenário litorâneo. Confira as dicas do fotógrafo Charles Guerra de locais para visitar na região:

Cascata com mirante

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Às margens da SC-407, no caminho para Angelina, há um ótimo local para dar uma relaxada da estrada e tirar fotos com a família contemplando a natureza. Um mirante com um deque de madeira proporciona uma vista privilegiada. O som da água passando entre as pedras do rio dá um toque especial. Há área para estacionar o carro.



Turismo religioso

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

O turismo católico é outra opção na região da Grande Florianópolis. Em Angelina, você pode visitar a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A quantidade de agradecimentos e pertences deixados no local por devotos por graças alcançadas emocionam. Visite também a Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ambas fazem parte do Santuário Nossa Senhora de Angelina, com 15 estações da via-sacra.



Artesanato na beira da estrada

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Tudo o que o turista procura em um único lugar. Esta é a proposta do Engenho Boca da Serra, localizado às margens da BR-282, antes de chegar a Santo Amaro da Imperatriz. Oferece opções de artesanato de todo o Brasil, além de almoço, lanche e café com opções de pratos para todos os gostos. O item mais procurado é a panela de barro, ideal para fazer moqueca ou feijão.



A melhor caipira

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

A tradicional e mais famosa bebida brasileira recebeu ingredientes extras como bergamota e Cointreau, além de segredos guardados a sete chaves pelos proprietários da Ilha do Papagaio. Essa mistura dá um toque refinado e sabor para lá de especial. Para ir até a ilha, vá até a praia da Pinheira, em Palhoça, ali você pegará um barco para fazer a travessia. Você pode fazer uma bate-volta ou pernoitar em uma das cabanas disponíveis no local, mas para isso, é preciso fazer reserva antecipada. Se você tiver a oportunidade de ir até lá, não deixe de experimentar a bebida do único restaurante no local.



Praias de Biguaçu

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Quem acha que em Biguaçu não existe praia deveria rever a opinião. Com águas calmas, as praias de Fora e de São Miguel são uma mostra das maravilhas que a cidade a aproximadamente 25 quilômetros de Florianópolis pode oferecer



Pamonha para todos os gostos

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Santo Amaro da Imperatriz este ano fará a sua 22o Festa do Milho Verde, entre os dias 11 e 12 de março. Reconhecida pela produção da pamonha, alimento feito à base milho, a cidade é parada obrigatória de quem gosta do alimento. Um dos lugares que vende a iguaria é a Pamonharia Sabor do Milho. Tem os sabores salgados como a tradicional e queijo e oferece pamonhas doces como romeu e julieta, doce de leite e doce de leite com coco.



Ótimas recordações

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Para quem gosta de levar souvenirs de viagem, uma ótima dica é conhecer as olarias de São José. Lá você encontra utilitários de barro em um trabalho ligado às raízes açorianas da região. Algumas unidades oferecem cursos gratuitos à população.



Cachaça de banana

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Uma das inúmeras opções de diversão na noite na Grande Florianópolis é o bar O Boêmio, em São José, localizado na esquina mais charmosa do Kobrasol. O dono do bar, Diego Duarte, começou a frequentar o local como cliente, ao lado do pai, Rubens, quando tiveram um insight: compraram o bar e tocaram o negócio. A dica para quem for curtir o happy hour e a noite no espaço é experimentar a cachaça de banana. Uma bebida surpreendentemente agradável, cuja intensidade lembra um licor.



Leia também

Florianópolis inspira jovens a mudar ritmo de vida e adotar rotina mais conectada à natureza



Confira sete coisas imperdíveis na região Norte de Santa Catarina



Cores e detalhes das casas históricas de São Francisco do Sul compõem cenário inspirador



Rotina de pai eletricista e filho bailarino remete às principais vocações econômicas de Joinville