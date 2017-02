Fórum Parlamentar pode aliviar dívida de hospitais em SC

Moacir Pereira 08/02/2017 | 07h32 Atualizada em

Fórum Parlamentar Catarinense decidirá nesta quarta sobre a destinação dos R$ 190 milhões das emendas coletivas aprovadas no orçamento da União. Segundo o Ministério da Saúde, a liberação se dará em uma única parcela. O deputado Esperidião Amin (PP) vai sugerir que estes recursos sejam abatidos dos mais de R$ 300 milhões que o governo federal deve aos hospitais filantrópicos e públicos pela prestação de serviços aos pacientes do SUS.

Pagamentos

Secretário da Saúde, Vicente Caropreso, liberou nesta terça R$ 15 milhões aos municípios catarinenses pelos serviços prestados na área da saúde. Referem-se aos meses de setembro e outubro de 2016. Está apelando à Secretaria da Fazenda para nova liberação no fim de fevereiro das dívidas de novembro e dezembro.



Receita

Soou o sinal de alerta na Secretaria Estadual da Fazenda. A arrecadação no mês de janeiro foi uma decepção completa. Chegou apenas a 1,9%, resultado da grave crise econômica e da temporada aquém de todas as expectativas. Os números dos primeiros dias de fevereiro são ainda piores. Drama e desafio para a equipe do secretárioAntônio Gavazzoni: a folha dos servidores teve aumento de 6% em janeiro.

Curtas

*Presidente da ANTT, Jorge Bastos, decidiu suspender a proibição do retorno na marginal da BR-101 em Tijucas. Atendeu apelo da comunidade e do Fórum Parlamentar.

*A Universidade do Extremo Sul Catarinen (Unesc), de Criciúma, selou parceria com a Faculdade Mário Quintana, de Porto Alegre, e vai expandir suas atividades ao Rio Grande do Sul.

*Vereador Pedro Silvestre, Pedrão (PP), esclareceu ontem que apenas os vereadores do P-Sol votaram contra a redução do ITBI de 3% para 2% e até para 0,5%. O PT absteve-se e os outros vereadores votaram a favor.

