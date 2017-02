Forças iraquianas impedem fuga de extremistas para a Síria

Bagda 13/02/2017 | 11h51

As forças iraquianas desarticularam uma operação de 200 extremistas que tentavam fugir de seu reduto de Tal Afar, a oeste de Mossul, em direção à vizinha Síria, anunciou nesta segunda-feira um porta-voz de segurança.

Membros do Hashd al-Shaabi, uma organização paramilitar dominada pelas milícias xiitas, declararam que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) havia utilizado tanques em sua tentativa de sair de Tal Afar.

"Os grupos terroristas do Daesh (acrônimo em árabe do EI) começaram seu ataque às 19h00 (14h00 de Brasília de domingo). Os combates duraram cerca de seis horas", declarou à AFP o porta-voz do Hashd al Shaabi, Ahmed al Asadi.

Centenas de membros do Hashd foram mobilizados nas zonas desérticas a oeste de Mossul desde que as forças federais lançaram no dia 17 de outubro uma operação de envergadura para retomar este reduto do EI.

sf-jmm/cmk/nbz/age/eg/ma