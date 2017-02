Forças iraquianas avançam para aeroporto de Mossul

Esperando apoio dos Estados Unidos 20/02/2017 | 14h27 Atualizada em

As forças iraquianas apoiadas por aviões e helicópteros avançavam, nesta segunda-feira, rumo ao aeroporto de Mossul, primeiro objetivo de sua ofensiva para tirar do grupo Estado Islâmico (EI) da parte oeste da segunda cidade do Iraque.

Esta vasta operação acontece durante a primeira visita do novo secretário de Defesa americano, James Mattis ao Iraque. Mattis chegou cedo nesta segunda a Bagdá para se reunir com altos dirigentes iraquianos.

As autoridades iraquianas esperam que o chefe do Pentágono reafirme o apoio que a coalizão internacional liderada por Washington concede na luta contra os extremistas em suas reuniões com o primeiro-ministro Haider Al Abadi e seu colega iraquiano, Irfan Al Hiyali.

Desde que chegou, Mattis tentou apaziguar os temores despertados pelas declarações e decisões do presidente Donald Trump. Este último afirmou que os Estados Unidos deveriam ter se apropriado do petróleo iraquiano antes de retirar suas tropas do país em 2011 para financiar a guerra e privar o EI de uma fonte de financiamento vital.

Mas Mattis, um ex-general reformado que combateu no Iraque e no Afeganistão, quis relativizar estas declarações.

— Nos Estados Unidos, geralmente pagamos pelo gás e o petróleo e estou certo de que continuaremos fazendo isso no futuro [...] Não estamos no Iraque para pegar o petróleo — assegurou.

Outro assunto delicado — e pelo qual Trump foi vivamente criticado por dirigentes iraquianos — foi o decreto de proibir temporariamente a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos, incluindo o Iraque, nos Estados Unidos. O texto foi suspenso pela justiça americana, mas a Casa Branca advertiu que está preparando um novo decreto para burlar a decisão dos tribunais.

Neste sentido, Mattis indicou que não conhece o novo decreto, mas disse estar convicto de que isso não afetará o inúmeros iraquianos que trabalham com as forças americana.

Ofensiva prossegue

No segundo dia da ofensiva contra a grande cidade do norte, as forças federais retomaram seu avanço.

— Nossos canhões atacam intensamente as defesas do Daesh (acrônimo árabe do grupo EI) — anunciou o chefe da Polícia Federal, Shaker Jawdat.

As forças iraquianas retomaram no domingo quinze localidades no caminho que leva ao aeroporto. Perto da linha de frente, nas colinas de Al Buseif e a apenas de cinco quilômetros do aeroporto, era possível observar intensos bombardeios e fogo de artilharia.

O anúncio desta operação foi feito quatro meses após o lançamento de uma grande ofensiva para retomar Mossul, segunda cidade do país e capital da província de Nínive. Após semanas de duros combates, as forças iraquianas conseguiram em janeiro controlar a zona oriental da localidade.

As forças governamentais, formadas por soldados, policiais e milícias, recebem o apoio da aviação da coalizão internacional dirigida por Washington e o assessoramento de conselheiros militares americanos.

Em primeiro lugar, a polícia federal e a Força de Intervenção Rápida tentarão tomar o aeroporto, situado ao sul da cidade, a oeste do Tigre, o rio que divide Mossul em dois.

Cercado no seu último grande reduto no Iraque, o EI opõe desde 17 de outubro uma feroz resistência para defender Mossul, onde seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou um califado em junho de 2014.

Por fim, a ONU e as ONGs estão se mobilizando para socorrer os cerca de 750 mil habitantes sitiados no oeste do Mossul, afetados pela falta de água e eletricidade e a escassez de alimentos. A ONU planeja montar novos acampamentos ante um possível êxodo.

*AFP