Follmann dá primeiros passos com prótese: "Estou igual a uma criança"

O goleiro Follmann, da Chapecoense, deu os primeiros passos com a prótese da perna direita. O jogador, sobrevivente do acidente da delegação na Colômbia, está em São Paulo em uma clínica especializada em próteses. A expectativa é que ele consiga caminhar sem apoio em um mês. As informações são do Jornal Nacional, da Rede Globo.

— Estou igual a uma criança que ganhou um doce, um carrinho. É uma coisa tão fácil e se tornou um sonho, se tornou uma vontade muito grande de fazer no dia a dia — contou.

Primeiro, foi feito um molde para Follman. Ele já dá os primeiros passos com o apoio de barras. Depois, haverá a evolução para as muletas e, por fim, sem ajuda. Por enquanto, o goleiro usa uma prótese provisória. A definitiva será feita de fibra de carbono, um material mais leve.

— Estou louco para pegar a muleta, depois largar a muleta e caminhar sozinho. Tenho o desejo que é andar, quanto mais volta para mim, melhor, mas a gente sabe que tem que ter um cuidado — comentou.

Follmann foi um dos três jogadores sobreviventes. Além dele, o zagueiro Neto e o lateral-esquerdo Alan Ruschel se salvaram. O acidente deixou 71 vítimas fatais.