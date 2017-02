Fogo em fábrica de tintas de Criciúma é controlado 

Sul de Santa Catarina 15/02/2017 | 07h24 Atualizada em

O incêndio que atingiu parte da estrutura de uma fábrica de tintas de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, foi controlado por volta das 3h desta madrugada. De acordo com o comandante de área dos bombeiros, Major Audrin de Souza, agora os trabalhos estão voltados apenas para rescaldo do fogo no prédio e medição de temperatura de um reator que produz resina. As chamas teriam começado às 20h30min em uma unidade da empresa Anjo Tintas, localizado na região da Vila Macarini.

Moradores de algumas casas da região tiveram que deixar o local por algumas horas. Além disso, a SC-445 também foi bloqueada nos dois sentidos. O trecho da rodovia, que fica próximo à empresa, foi liberado logo após o controle das chamas. Apesar da proporção das chamas, ninguém se feriu.

— O risco é residual, mas ainda é presente. Estamos fazendo a medição da temperatura com termômetros a todo momento para que não tenha mais risco de explosão. Com essa medida, o risco vai ficando cada vez menor — contou.

Equipes de Criciúma, Içara, Tubarão, Florianópolis, Urussanga, Forquilhinha, Araranguá e Sombrio foram até o local para auxiliar no combate às chamas. Ao todo, nove caminhões e cinco caminhonetes foram utilizadas.



Leia mais notícias:

Bombeiros combatem incêndio em fábrica de tintas de Criciúma

Prédio é evacuado devido a princípio de incêndio, em Joinville