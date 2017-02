Fissura causa interdição da BR-101, no Norte de Santa Catarina

Trânsito 13/02/2017 | 07h17 Atualizada em

Após o surgimento de fissuras no asfalto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou um trecho do sentido sul da BR-101 em Garuva, no Norte de Santa Catarina. Desde a noite de ontem, funcionários da concessionária Autopista Litoral Sul trabalham no km 3 da rodovia. Nesta manhã, veículos estão sendo desviados pela pista contrária. Até às 7h não havia registro de fila na região.

De acordo com a PRF, a chuva que caiu com intensidade durante o domingo ocasionou as rachaduras e o desnível no local. Conforme os policiais, o problema teve início km 681 da BR-376, em Guaratuba, no Paraná, também bloqueada parcialmente. Segundo a concessionária responsável pela manutenção das estradas, os trabalhos para a recuperação da via devem durar até 15 dias.

