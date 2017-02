Final de semana será de sol entre nuvens, calor e chuva em SC

De olho no tempo 11/02/2017 | 07h47 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Caroline Borges / Agência RBS

Depois de uma madrugada com temperaturas amenas em Santa Catarina, o sábado deve ser de sol entre nuvens e termômetros marcando até 34ºC no Oeste. À tarde, no entanto, a chuva chega ao Estado, especialmente no Vale do Itajaí e Serra. Nestas regiões, a central de meteorologia da Epagri Ciram alerta para o risco de temporais e queda de granizo. Já no domingo, o dia começa com o aumento de nuvens e a chuva chega nas primeiras horas do dia.

As temperaturas amanhã chegam os 31º na maioria das cidades. No Oeste e Serra as máximas ficam entre 22ºC e 25ºC.

— Boa parte do domingo é só de nebulosidade, mas entre a tarde e a noite há previsão de chuva para todas as regiões. Apesar de ser mal distribuída, a chuva vem isoladamente acompanhada de temporais — contou o meteorologista da Epagri Ciram, Leandro Puchalski.

Veja a previsão do tempo para este sábado, segundo a Epagri Ciram

LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

