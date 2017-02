Filmes para ver neste fim de semana

Dicas de TV 25/02/2017 | 04h00 Atualizada em

Sábado

UM HOMEM ENTRE GIGANTES (Concussion) — De Peter Landesman. Com Will Smith. História real vivida pelo médico nigeriano Bennet Omalu. Trabalhando nos EUA nos anos 2000, ele percebeu a regularidade de lesões cerebrais em jogadores de futebol americano. O resultado de sua pesquisa provocou polêmica ao questionar a segurança de um esporte popular e milionário. E faz de Omalu alvo de poderosos, que buscaram desacreditá-lo pelo fato de ser estrangeiro. Drama, Reino Unido/Austrália/EUA, 2015, 123min. HBO, 14h30min

RIO — De Carlos Saldanha. O diretor brasileiro radicado nos EUA assina a história de uma ararinha-azul capturada filhote na floresta do Rio de Janeiro por traficantes de animais silvestres. Levado para os EUA, o pássaro acaba voltando ao Brasil, onde vive uma grande aventura para salvar sua espécie. Animação, EUA, 2011, 96min. RBS TV, 14h30min



O ABRAÇO DA SERPENTE (El Abrazo de La Serpiente) — De Ciro Guerra. Com Jan Bijvoet, Nilbio Torres e Brionne Davis. Este longa colombiano indicado ao Oscar de filme estrangeiro aborda de forma poética o choque de culturas resultante da convivência de um solitário índio com dois exploradores brancos que se embrenham na Amazônia colombiana no intervalo de 40 anos. Drama, Colômbia/Venezuela/Argentina, 2015, 125min. Telecine Cult, 23h55min

A BRUXA (The Witch) — De Robert Eggers. Com Anya Taylor-Joy. Este que é um dos melhores filme de horror recentes é a dica para quem busca fortes emoções fora da folia momesca. No século 17, casal de católicos fervorosos vai viver com os filhos em um bosque. O misterioso desaparecimento do bebê da família envolve o local em uma arrepiante tensão e faz a filha adolescente ser acusada de bruxaria. Terror, EUA/Reino Unido/Brasil, 2015, 92min. Telecine Premium, 0h15min

Domingo



O FILHO DE SAUL — De László Nemes. Com Géza Röhrig. Esta produção vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2016 investe no tema do Holocausto com potência dramática e notável inventividade formal. A trama acompanha em permanente e claustrofóbico close um judeu húngaro obrigado a trabalhar para os nazistas no campo de concentração de Auschwitz. Ele acredita que um garoto morto é seu filho e cumpre uma perigosa odisseia para dar ao jovem um funeral judaico. Drama, Hungria, 2015, 107min. Max, 15h05min

O QUARTO DE JACK (Room) — De Lenny Abrahamson. Com Brie Larson e Jacob Tremblay. Impactante trama que valeu a Brie o Oscar de melhor atriz em 2016. Mãe e filho tentam se recompor física e emocionalmente após serem submetidos a uma cruel provação. Drama, Irlanda/Reino Unido/Canadá/EUA, 2016, 118min. Telecine Premium, 19h40min

A PRINCESA E O PLEBEU (Roman Holiday) — De William Wyler. Com Audrey Hepburn e Gregory Peck. No papel que a transformou em estrela, Audrey Hepburn vive princesa que decide se aventurar anônima pelas ruas de Roma. Um jornalista americano finge não reconhecê-la e se aproxima com um flerte, interessado num furo de reportagem. O repórter, porém, acaba se rendendo aos encantos da garota. Comédia romântica, EUA, 1953, 118min. Telecine Cult, 22h

GUARDIÕES DA NOITE (Nochnoy Dozor) — De Timur Bekmambetov. Com Mariya Poroshina e Konstantin Khabensky. O hollywoodiano diretor russo tem como cenário nesta superprodução uma guerra apocalíptica entre criaturas da luz e das trevas que ameaça o futuro da humanidade. Ação, Rússia, 2004, 104min. Band, 3h

Streaming

O SILÊNCIO DO CÉU — De Marco Dutra. Com Leonardo Sbaraglia e Carolina Dieckmann. Drama, Brasil, 2016, 102min. Nesta produção brasileira rodada em Montevidéu, o argentino Sbaraglia vive marido que testemunha o estupro de sua mulher sem conseguir reagir. Seu sentimento de culpa alimenta o desejo de vingança contra os homens que cometeram o crime. Suspense, Brasil, 2016, 102min. Disponível na Netflix