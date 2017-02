Filme coproduzido entre Santa Catarina e Argentina terá première no Festival de Cinema de Miami

BC na Telona 09/02/2017 | 15h01 Atualizada em

Cena gravada no Parque Unipraias com o ator Ivo Müller (de camisa verde)

Cena gravada no Parque Unipraias com o ator Ivo Müller (de camisa verde) Foto: CineramaBC Filmes / Divulgação

Coprodução do Brasil e Argentina e com cenas gravadas em Balneário Camboriú, o filme A Morte de Marga Maier fará sua première internacional no dia 10 de março no 34º Festival Internacional de Miami, um dos mais prestigiados da América do Norte e que ocorre entre 3 e 12 de março. O longa, dirigido pela argentina Camila Toker, foi feito em parceria com a CineramaBC Filmes, de André Gevaerd, responsável pelas filmagens no Parque Unipraias. O ator catarinense Ivo Müller está no elenco.

O filme se passa em Punta Indios, vilarejo argentino que entra em estado de alerta quando uma maré cheia trás o corpo de Marga Maier. O mistério aumenta com a chegada do forasteiro Ricardo Reis, interpretado Ivo Müller, um brasileiro que parece esconder algo das autoridades locais.

— Inspirado nos romances de Agatha Christie e contos de Edgar Alan Poe, conta a história de um mistério. Envolve um assassinato, um diamante raro desaparecido e um brasileiro contratado para investigar a pedra — adianta o produtor André Gevaerd.

Ele conta que conheceu o projeto em 2015, quanto participou de um festival de cinema em Buenos Aires. Lá ficou sabendo que os produtores precisavam de um parceiro brasileiro, que ajudasse a encontrar condições para financiamento no Brasil, locação para as filmagens, apoio etc.

"A Morte de Marga Maier" tem estreia prevista para o final deste ano nos cinemas comerciais do Brasil Foto: CineramaBC Filmes / Divulgação

A Morte de Marga Maier é fruto da parceria entre as produtoras Oh My Gomez (Argentina), Roberto Me Dejo (Uruguai) e Kinoosfera Filmes (São Paulo, Brasil) que elegeu os atores brasileiros Ivo Müller, Georgina Castro e Adilson Maghá e os argentinos Mirta Busnelli e Luis Machín como parte do elenco, além da catarinense CineramaBC Filmes.

A diretora Camila Toker escolheu Balneário Camboriú para locação. As filmagens ocorreram em setembro e mostram o Parque Unipraias.

O filme também já foi apresentado no Festival de Havana, na categoria Work in Progresss. Depois do lançamento em Miami, irá rodar outros festivais do mundo. A previsão de estreia nos cinemas comerciais do Brasil é até o final deste ano.

Balneário Camboriú na telona Foto: CineramaBC Filmes / Divulgação

