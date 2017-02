Figueirense tem semana de seis pontos para colar nos líderes do Catarinense

Fazendo as contas 07/02/2017 | 07h25 Atualizada em

Almirante Barroso e Criciúma. O foco da semana do Figueirense está em somar seis pontos em duas partidas para se aproximar dos líderes na briga pelo título do turno, que garante uma vaga na final do Campeonato Catarinense.

O primeiro compromisso é quinta-feira, às 17h, contra o Barroso, em Itajaí. O técnico Marquinhos Santos, que tem até quarta-feira para ajeitar a equipe, que pode ter a ausência de Zé Love, poupado, mas o retorno de Bill. Depois, no domingo, às 19h30min, o Furacão recebe o Criciúma, que vem crescendo na competição, para tentar consolidar o seu novo momento no Catarinense.

— É o que falávamos desde o começo. Para a equipe conquistar confiança, só com vitória — comentou o treinador alvinegro.

Um dos destaques deste início de ano, principalmente por ser novidade e estar estreando na posição, Henrique Trevisan, zagueiro de origem, tem agradado na ala esquerda e garante que o time está mais solto após a vitória contra o Inter, e que está prestes a embalar.

— A gente estava precisando ganhar, para dar tranquilidade e confiança para o trabalho e foi importante essa vitória. Foi um jogo consistente, regular, temos muito o que evoluir ainda, mas foi importante essa primeira vitória.

