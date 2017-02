Figueirense sai na frente, mas acaba derrotado pelo Almirante Barroso

4 a 2 09/02/2017 | 18h58 Atualizada em

O Figueirense precisava da vitória sobre o Almirante Barroso para embalar e buscar uma posição melhor na tabela. E, para isso, precisava apresentar um bom futebol para passar pelo, até então, vice-lanterna do Campeonato Catarinense. Mas, não foi nada disso que aconteceu na tarde desta quinta-feira, em Itajaí.

O time da Capital entrou em campo mudado, com Bruno Alves improvisado na lateral-esquerda e sem Ferrugem e Henrique Trevisan, que nem chegaram a viajar. O próprio Bruno Alves chegou a colocar o Alvinegro à frente do placar, mas o Barroso soube correr atrás e aproveitar as oportunidades. Safira empatou, Jefferson Paulista virou, Dolem ampliou e Abner fez o tento da vitória do time de Itajaí. Nesse meio tempo, Dirceu marcou o segundo do Figueira.

Com o resultado, o time de Itajaí subiu para a quinta posição na tabela de classificação, com cinco pontos. Enquanto o Figueirense é o oitavo colocado, com quatro.

O jogo

Apesar do placar favorável, não foi o Figueirense que teve a melhor atuação no primeiro tempo da partida. O goleiro Thiago Rodrigues foi acionado diversas vezes pois foi do Barroso a maioria de jogadas perigosas dentro da área. O defensor alvinegro pegou tudo e fechou o gol. E, como posse de bola não ganha jogo, o Figueira soube aproveitar a oportunidade que teve na bola parada e chegou ao gol aos 16 minutos da etapa inicial. Após cobrança de falta do lado direito, Anderson Aquino lançou na medida para Bruno Alves cabecear, sozinho, para o fundo das redes de Rodolfo. Foi o primeiro gol do atleta neste Catarinense.

- Feliz de poder ajudar o Figueirense, a gente tem que cumprir a função da melhor forma possível, dando o melhor - falou.

Segunda etapa

Nem bem as equipes retornaram do intervalo e o Barroso voltou a incomodar a defesa alvinegra. Incomodou tanto que conseguiu chegar ao gol de empate, com Safira, aos cinco minutos. Bate e rebate na área, Jefferson Paulista tirou a bola de cabeça de cima da linha para Safira aproveitar a sobra e bater, caindo, para o fundo do gol. Enquanto o Barroso atacava, o Figueirense seguia sem oferecer perigo. Até que veio o que estava se desenhando, a virada do Barroso. Jefferson Paulista mergulhou para, de cabeça, fazer a virada.

A resposta do Figueirense foi rápida. Dois minutos depois, e em outro lance de bola parada, chegou ao gol de empate com Dirceu. Escanteio cobrado na área, Dirceu subiu livre para mandar para o gol.

Apesar do empate, o Baroso continuou criando as melhores oportunidades. E, desarrumado em campo, o Alvinegro viu o adversário ficar à frente do placar novamente, com Dolem. O meia do Barroso aproveitou cruzamento de Safira para girar e marcar um belo gol, aos 40. Inspirado, Safira fez outra linda jogada que culminou no gol de Abner, já nos acréscimos. O atacante só teve o trabalho de empurrar e sair para o abraço.

FICHA TÉCNICA

BARROSO (4)

Rodolfo, Nei, Lucena, Téssio e Adriano Chuva; Van Basty, Buru (Hulk), Rodrigo Couto e Safira; Jefferson Paulista e Schwenck (Abner)

Técnico: Renê Marques

FIGUEIRENSE (2)

Thiago Rodrigues; Dudu (Ermel), Dirceu, Leandro Almeida e Bruno Alves; Juliano (Elias), Hélder, Yago e Everton (João Paulo); Anderson Aquino e Zé Love

Técnico: Marquinhos Santos

Gols: Bruno Alves, aos 16 minutos do 1º tempo, Dirceu, aos 25 do 2º tempo (F); Safira, aos 5 do 2º tempo, Jefferson Paulista, aos 23 do 2ª tempo, Dolem, aos 40 e Abner aos 46 do 2º tempo (AB)

Cartões amarelos: Rodrigo Couto, Schwenck (AB); Dirceu, Juliano, Zé Love, Yago (F)

Arbitragem: Eduardo Cordeiro Guimarães, auxiliado por Carlos Schmidt e Alexandre de Medeiros Lodetti

Local: Estádio Camilo Mussi, em Itajaí (SC)

Público pagante: 859

Renda: R$ 13.580

