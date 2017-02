Figueirense quer embalar no Catarinense contra o Barroso

4ª rodada 09/02/2017 | 07h25 Atualizada em

Convencer, embalar e subir na tabela. Estas são as missões do Figueirense na partida desta tarde, às 17h, contra o Almirante Barroso, em Itajaí, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. A primeira vitória alvinegra na competição veio na rodada passada, mas o torcedor ainda não está totalmente convencido pelo futebol apresentado em campo. Por isso, a equipe do técnico Marquinhos Santos precisa conquistar os três os pontos para dar uma amenizada nos corações alvinegros, ainda sentidos, desde o rebaixamento no ano passado.



O Barroso não tem facilitado a vida dos chamados times grandes neste Estadual. Empatou com Joinville e Chapecoense. O clube de Itajaí tem ainda uma derrota para o Inter de Lages, somando apenas dois pontos, contra quatro do Figueirense.

Uma vantagem para o time da casa e uma preocupação para o grupo da Capital está relacionado ao gramado do Estádio Camilo Mussi. Sintético, e com outras marcações, já que o clube aluga o campo para outras modalidades.

- Esperamos uma dificuldade em função do campo. Não pode ser desculpa, mas isso dificulta, muda a característica do jogo e até por isso vamos alterar a estratégia. O Barroso é um time bem armado, jogadores experientes, mas temos que ir lá para vencer - explicou o técnico do Figueirense.

Para o goleiro Thiago Rodrigues, é tudo uma questão de adaptação. Durante a semana, os jogadores treinaram em um gramado sintético para acelerar a ambientação.

- É um campo totalmente diferente do que estamos acostumados, mas se a partida será em sintético, temos que nos adaptar o máximo possível, buscar a vitória para continuar avançando na competição - pontuou Thiago.

O empate arrancado na casa da Chapecoense na rodada anterior deu confiança ao Barroso. Os jogadores estão motivados, mas esperam um duelo difícil frente ao Furacão.

- Estamos ganhando corpo, confiança e crescendo de produção a cada jogo. Vamos ter um confronto complicado diante do Figueirense, que tem uma grande equipe. Temos que lutar para conquistar um grande resultado dentro de casa - completou o lateral Nei.

FICHA TÉCNICA

BARROSO

Rodolfo, Nei, Robenval, Téssio e Adriano Chuva; Van Basty, Buru, Rodrigo Couto e Safira; Jefferson Paulista e Schwenck

Técnico: Renê Marques

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Leandro Almeida e Henrique Trevisan; Juliano, Ferrugem e Everton; Anderson Aquino, Elias (Yago) e Zé Love

Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem: Eduardo Cordeiro Guimarães, auxiliado por Carlos Schmidt e Alexandre de Medeiros Lodetti

Horário: 17h

Local: Estádio Camilo Mussi, em Itajaí (SC)

