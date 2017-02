"Figueirense não pode perder um jogo como perdeu hoje", avalia Marquinhos Santos

Pressão 09/02/2017 | 23h07 Atualizada em

Quando o torcedor acha que as coisas irão engrenar no Figueirense, o time sofre uma derrota por 4 a 2 para o Almirante Barroso, em Itajaí. O resultado volta a deixar o técnico Marquinhos Santos pressionado, já que este foi o 10º revés do treinador à frente do time. Após o duelo, o comandante avaliou o resultado do duelo em Itajaí.



- Saímos na frente novamente, permitimos uma virada novamente, como foi no jogo do Brusque. Fizemos o gol com uma jogada de bola parada, tivemos a chance de fazer o segundo ainda no primeiro tempo, mas não fizemos. Voltamos apáticos, desatentos, ficamos expostos pela necessidade de ter que vencer. Almirante Barroso se portou bem, mas o Figueirense não pode perder um jogo como perdeu hoje, com todo respeito ao Barroso - disse o treinador alvinegro.

O resultado deixou o time na oitava posição na tabela de classificação, com quatro pontos. O próximo desafio do time da Capital é neste domingo, às 19h30min, diante do Criciúma, no Orlando Scarpelli.

- Tem clássico domingo e tem que jogar mais. Em alguns momentos apresentamos um bom futebol, mas ainda nao é o que almejamos, o que a torcida almeja. Os jogadores também sabem que é um peso grande, mas vamos acreditar e continuar o trabalho que tenho certeza que podemos render mais.

O tropeço em Itajaí praticamente tira as chances do Figueirense de brigar pelo título do turno da competição.

- Complicou, tem que ser realista, em função dos resultados - avaliou.

