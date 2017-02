Figueirense derrota o Inter de Lages e alcança primeira vitória do ano

Campeonato Catarinense 04/02/2017 | 19h20 Atualizada em

Finalmente ela veio. Não foi do jeito que a torcida queria, mas ela veio. O Figueirense conseguiu a primeira vitória do ano ao derrotar o Inter de Lages na tarde deste sábado no Orlando Scarpelli. O placar terminou 2 a 0, com dois gols de pênalti na segunda etapa. Marcaram para o Alvinegro do Estreito os atacantes Anderson Aquino e Zé Love. Com o resultado, o time da Capital chega aos 4 pontos no Campeonato Catarinense e assume provisoriamente a terceira colocação do campeonato. O Inter de Lages continua com 3 pontos, na quinta colocação.

Foram dois tempos bastante distintos. Na primeira etapa, o Inter de Lages teve a melhor oportunidade, com um chute de fora da área de Michel Schmoller. O goleiro Thiago Rodrigues quase aceitou, com a bola passando a poucos centímetros da trave esquerda. O Figueirense estava muito intranquilo e não conseguia criar chances. A paciência da torcida acabou cedo. Um dos alvos foi o capitão Dirceu, que bateu faltas com pouco perigo e foi alvo das vaias da torcida. Enquanto isso, o Inter de Lages não conseguia aproveitar a intranquilidade do time da casa

O Figueirense voltou com outra postura na segunda etapa. Logo nos primeiros minutos o time chegou várias vezes com perigo em jogadas aéreas. O goleiro Neto Volpi fazia boas defesas que garantiam o empate.

O panorama mudou de vez aos 11 minutos. Em um cruzamento na área, a bola bateu no braço do zagueiro Renato Camilo e a arbitragem marcou pênalti. Anderson Aquino não bateu bem, mas Neto Volpi não conseguiu defender mesmo assim. Estava aberto o placar no Scarpelli. Daí em diante o time da casa pareceu se soltar, embora a torcida continuasse com olhar desconfiado.

Dez minutos depois do primeiro, novo pênalti para o Figueirense. Zé Love se antecipou a Jefinho, em um lance que parece tranquilo, e sobre a falta dentro da área. O mesmo Zé Love cobrou, com bola de um lado e goleiro para o outro. O atacante caiu em lágrimas depois de desencantar no ano. Ao final da partida, ele explicou que se emocionou em razão de um momento dificuldade vivido pelo seu melhor amigo.

Zé Love se emocionou ao marcar o segundo gol do Figueira Foto: Marco Fávero / Diário Catarinense

A partir do segundo gol, a partida perdeu ainda mais a intensidade, com os dois times sem o mesmo ímpeto para chegar ao gol. A melhor oportunidade foi do Inter de Lages. Em uma cobrança de falta, o zagueiro Dirceu precisou salvar em cima da linha após cabeçada contra o gol Alvinegro.

Por fim, a partida terminou mesmo nos 2 a 0. Um alívio temporário para o técnico Marquinhos Santos, que havia começado a rodada muito pressionado pela falta de resultados, tanto no Catarinense quanto na Primeira Liga.

— Um pouco mais solta, a equipe vai evoluir — afirmou o treinador na entrevista coletiva depois da partida.

Ficha técnica

Figueirense: Thiago Rodrigues, Dudu, Dirceu, Leandro Almeida, Henrique Trevisan, Juliano, Ferrugem (Yago), Everton, Elias (Helder), Zé Love (Ermel) e Anderson Aquino. Técnico: Marquinhos Santos

Inter de Lages: Neto Volpi, Marcelinho, Renato Camilo, Fernando Belém, Jefinho, Bruno, Parrudo, Michel Schmoller (Paulo Henrique), Enercino, Luizinho, Mateus Arence (Marcos Paraná). Técnico: Joel Cornelli

Gols: Anderson Aquino (14/2T) e Zé Love (26/2T)

Cartões Amarelos: Ferrugem (F), Michel Schmoller (I) e Renato Camilo (I)

Público total: 2.175

Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil