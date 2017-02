Ferrugem e João Paulo desfalcam o Figueirense contra a Chapecoense

Baixas 17/02/2017 | 16h03 Atualizada em

Dois jogadores do Figueirense não estarão à disposição para o compromisso deste domingo, quando o Alvinegro encara a Chapecoense, em Chapecó, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. O volante Ferrugem está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo João Paulo saiu de campo lesionado na partida contra o Rio Branco, no Acre, pela Copa do Brasil.

Para o lugar dos atletas foram chamados o lateral-esquerdo Guilherme Morassi e o meia João Pedro. Além dos jogadores, embarcam para o Oeste do Estado o preparador físico Marcos Seixas, que estava na seleção brasileira sub-20, e também Márcio Coelho, auxiliar técnico da equipe profissional, que estará no comando do time na partida das 17h, na Arena Condá.

O novo treinador do Furacão, Márcio Goiano, será apresentado oficialmente apenas na segunda-feira, às 16h30min, na sala de imprensa André Podiacki, no Estádio Orlando Scarpelli.

