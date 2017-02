"Feliz por estar de volta e vestir novamente a camisa do Figueira", diz Márcio Goiano 

O Capitão voltou 20/02/2017 | 17h18 Atualizada em

O Figueirense apresentou na tarde desta segunda-feira o técnico Márcio Goiano. Esta será a terceira passagem do profissional pelo Alvinegro, que comandou o time em 2010, quando levou o Furacão ao acesso para a Série A, e em 2012 quando foi contratado para substituir Hélio dos Anjos e livrar o clube do rebaixamento na Série A, o que não ocorreu. Desta vez, o treinador chega para substituir Marquinhos Santos. demitido na semana passada, após a eliminação na Copa do Brasil para o Rio Branco, do Acre.

Goiano chega com a missão de resgatar a equipe, fazer as peças encaixarem em campo e também de reconquistar a torcida alvinegra, que ainda está abalada com o rebaixamento à Série B no ano passado. Em entrevista coletiva no Orlando Scarpelli, o técnico disse estar contente em novamente poder comandar o Furacão, onde atuou também como atleta entre 2002 e 2004.

- Estou bem feliz de estar de volta e vestir novamente a camisa do Figueirense. Entendo das dificuldades e que o momento requer um pouco de tranquilidade, paciência, e isso a gente tem. O mais importante é fazer os jogadores darem essa resposta dentro de campo. Fazer que o grupo possa elevar a moral - explicou o treinador.

Ainda nesta segunda-feira, Goiano comanda o primeiro treino com o grupo, que se prepara para enfrentar o Avaí, líder do Catarinense, no clássico desta quarta-feira, às 21h45min, no Estádio da Ressacada. Goiano reconhece o bom momento do adversário, que ainda não perdeu nenhuma partida no torneio, mas que ele espera que o grupo se fortaleça e possa buscar o resultado dentro de campo.

- Tive muitas felicidades como atleta, primeiro gol que fiz foi contra o Avaí, no Scarpelli, primeiro jogo também foi contra o Avaí e agora, mais uma vez esse encontro. A gente acompanha o momento do Avaí, manteve a estrutura, treinador, postura de jogo, jogadores rápidos na frente, além do Marquinhos. Então, cabe a nós organizarmos nossa equipe para fazer um grande jogo. Importante que o grupo se fortaleça para buscarmos essa vitórias nos últimos três jogos - completou Márcio Goiano.

O Figueirense está atualmente na quarta posição na tabela do Estadual, com oito pontos. A última partida foi o empate por 1 a 1 com a Chapecoense no domingo. Na oportunidade, Márcio Goiano não comandou o time, mas assistiu ao confronto.

- Com relação ao jogo da Chapecoense, houve muita luta, empenho, disposição geral do grupo. Chape. Tenho que dizer que os jogadores aplicaram tudo o que falamos antes do jogo, mas infelizmente a vitória não aconteceu. Mas isso faz parte do futebol, já é passado, mas vamos para o próximo jogo.

Os ingressos para a torcida do Figueirense no clássico estão sendo comercializados no Estádio Orlando Scarpelli. Foram colocados 3 mil bilhetes à disposição da torcida alvinegra ao preço de R$ 60.

Ficha do treinador

Nome: Márcio de Azevedo

Apelido: Márcio Goiano

Nascimento: 23/09/1969

Natural de Goiânia (GO)

Clubes como técnico

2010 - Figueirense

2011 - Figueirense, Grêmio Barueri, São Caetano e Goiás

2012 - Criciúma, ABC e Figueirense

2014 - Mogi Mirim, Vila Nova e Cuiabá

2015 - Aparecidense e Mogi Mirim

2016 - Aparecidense

2017 - Figueirense

