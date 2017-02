Feijoada do Cacau: confira a programação completa da festa e fique atento ao trânsito

Carnaval 2017 24/02/2017 | 14h49 Atualizada em

A tradicional Feijoada do Cacau chega a sua 20º edição neste sábado de Carnaval. O evento será realizado na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, do meio-dia às 20h. A festa, com capacidade para cinco mil pessoas, está com ingressos quase esgotados.

Cacau Menezes conta que a Feijoada surgiu em 1997, como uma alternativa ao Bloco de Sujos, que tradicionalmente ocorre no sábado de Momo. A primeira edição foi realizada em Jurerê, para 300 pessoas.

— A Feijoada é no Carnaval, mas não é uma festa de Carnaval. Ela surgiu como uma alternativa para reunir os colunáveis em um evento na tarde de sábado, já que o Bloco de Sujos no Centro da cidade estava uma baixaria na época. Como o público quis mais, a festa foi crescendo e hoje tem capacidade para 5 mil pessoas, é um grande encontro de gerações de todas as faixas sociais — explica Cacau.

Nesta edição, a novidade começa na fila de entrada, onde serão distribuídas bebidas, como chope e água. Um food rock - banda de rock em cima de um caminhão - também vai agitar o público antes da abertura oficial dos portões, que ocorre às 12h.



Quem pensa que a festa oferece só feijoada, se enganou, durante o evento são servidos churrasco, sushi, paella, sanduíche, massa e churros. Além disso, serão mais de 12 mil litros de chope, espumantes catarinenses e caipirinhas feitas em betoneiras. Tudo open food e open bar:



— Não se toca em dinheiro dentro da feijoada — ressalta Cacau.

Atrações musicais

A festa começa com as tradicionais marchinhas, tocadas pela banda Calibra, comandada por André Calibrina, com clássicos da velha guarda. A animação continua embalada pela atração internacional Milan Band, com pop rock vindo da Filipina.

Também está programado um tributo à Rolling Stones, como grupo Rollando Stones, composta por músicos que tocam em bandas como a de Nando Reis e os Infernais, Kid Abelha e Barão Vermelho.

Cacau destaca que um dos pontos altos do evento acontece quando a banda Calibra volta a agitar a festa com o arrastão, quando percorrem a Feijoada tocando marchinhas. No fim de tarde, um sunset com DJ e o saxofonista George Israel, da banda Kid Abelha fecham o sábado.

Durante a festa também é realizado o concurso Musa da Feijoada, promovido pelo site Bela da Semana. Serão 21 candidatas ao posto, que atualmente pertence a Emiliana Agacci.



Trânsito



O evento é realizado na Lagoa da Conceição, em um terreno na Avenida Afonso Delambert Neto, continuação da SC-404, na descida do Morro da Lagoa, ao lado do posto Shell. Como a expectativa de público é de cinco mil pessoas, a tendência é que o trânsito fique complicado nas imediações, como ocorreu nos últimos anos. Então, programe-se e chegue cedo.

Agende-se

O quê: Feijoada do Cacau

Quando: sábado, 25, das 12h às 20h

Onde: Avenida Afonso Delambert Neto, Lagoa da Conceição

Quanto: R$ 140 a camiseta. Últimas 50 unidades disponíveis nas lojas Multisom do Shopping Iguatemi.

