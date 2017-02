Fed mantém juros e prevê aumentos graduais

Washington 01/02/2017 | 19h21

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros inalterada, nesta quarta-feira (1º), em sua primeira reunião desde a posse de Donald Trump, e disse que continua querendo aumentá-la gradualmente.

O Fed não deu indícios de preocupação com os cortes de impostos e aumentos de gasto público prometidos por Trump. Destacou que o crescimento econômico continua, que o mercado de trabalho segue sólido e que a confiança das empresas e dos consumidores melhora.

As taxas interbancárias se mantêm entre 0,50% e 0,75%, segundo o comunicado do Comitê de Política Monetária (FOMC) divulgado hoje. De acordo com o órgão, a decisão foi tomada por unanimidade.

"O comitê espera que as condições econômicas evoluem de tal forma que permitam fazer apenas ajustes graduais dos juros federais", afirma o comunicado que parece quase idêntico ao divulgado após a reunião de dezembro.

O FOMC também não manifestou preocupação com a inflação que está em leve alta, mas que ainda permanece "abaixo da meta de 2%". Entretanto, a nota já não menciona os baixos preços da energia como um fator de queda da inflação.

A nota fez referências diretas à incerteza sobre os planos econômicos que Trump pretende aplicar para cumprir sua promessa de estimular o até agora lento crescimento da maior economia do planeta.

"Os riscos no curto prazo sobre as perspectivas econômicas continuam sendo equilibrados", afirmou.

