"Fazia tempo que não via um grupo assim", elogia capitão do Avaí

Líder do Campeonato Catarinense, classificado à segunda fase da Copa do Brasil, o Avaí tem um confronto direto contra o Brusque, domingo, às 10h, na Ressacada. Se vencer o time do Vale, o Leão encaminha, e muito bem, o título do turno da competição. Poupado durante a semana, o capitão Marquinhos volta ao time titular para este duelo.

Em entrevista ao repórter Janniter De Cordes, da CBN Diário, o meia falou sobre a atual fase do time e não poupou elogios aos companheiros.

- Nossa equipe não deve ser a melhor equipe da história do Avaí, mas o que os caras batalham não é mole. Fazia tempo que não via um grupo assim, jogaores que compraram a ideia do treinador, e que sabem que tem que correr um pouco a mais por mim. Não vejo jogador bicudo, pelo contrário. São jogadores que entenderam a causa e só fazem isso por mim porque mostro dentro de campo que sou útil - colocou M10.

O líder azurra também comentou sobre a importância de avançar na Copa do Brasil, já que o clube ganha um importante valor, o que ajuda na matuençao das despesas.

- Com certeza é importante passar de fase, tínhamos a obrigação de passar, mas às vezes você é surpreendido. Conseguimos manter a postura e fazer um bom resultado. Na segunda fase entra uma verba para ajudar, e isso é benéfico para o clube. Estamos com o salário em dia, premiação, tudo em dia. O bicho do ano passado está sendo pago em duas parcelas, a primeira já foi. Do lado da ponte para cá está tudo certo e cabe a gente dentro de campo manter essa boa fase para cada vez mais o torcedor vir à Ressacada e fazer o Avaí cada vez mais forte - completou o capitão.

