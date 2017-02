Fashion Week de Nova York tem estilista com Down e coleção para mulheres com câncer

Nova York 13/02/2017 | 19h28

Uma jovem estilista com síndrome de Down lançou sua linha esportiva, e outro desfile mostrou lingerie especialmente adaptada para mulheres com câncer de mama. A Semana de Moda de Nova York foi, no domingo, uma ocasião para desafiar os cânones da moda.

Madeline Stuart, a modelo com Down que em setembro de 2015 desfilou sob ovações em Nova York, regressou no domingo para apresentar sua primeira coleção.

Para a estreia da sua marca, "21 Reasons Why", esta australiana de 20 anos apresentou uma linha esportiva e casual em lycra, com calças, saias e tops com mensagens como "Super manequim" ou "Eu sou a Fashion Week".

"É uma linha na qual todos podem estar confortáveis e se sentir bem em sua pele", disse à AFP Rosanne Stuart, a mãe de Madeline.

O nome da marca é uma referência ao cromossomo 21, cuja anomalia é a causa da síndrome de Down, mas também à vontade de ver o mundo ganhar em diversidade e ao desejo compartilhado de ter 21 anos, acrescentou, ressaltando que a coleção foi totalmente criada por ela e por sua filha.

Madeline pretende continuar deixando sua marca na moda: ela ia participar em um desfile nesta segunda-feira, trabalhar como modelo em Los Angeles e Londres, e espera mostrar em breve sua coleção em Denver e na Semana de Moda de Paris.

Madeline obteve recentemente um visto de trabalho americano, tornando-se a "única pessoa com uma deficiência mental" a receber um, ressaltou a mãe.

O desfile de Madeline foi parte de uma série de apresentações originais organizadas em uma galeria de arte no bairro de Lower East Side.

Antes de "21 Reasons Why", os convidados assistiram a outro desfile de fortes emoções, dedicado a mulheres com câncer de mama.

Um total de 16 mulheres, de diferentes idades e origens étnicas, apresentaram roupas íntimas da AnaOno, que concebe peças especialmente pensadas para mulheres que foram submetidas a uma mastectomia ou a uma operação nos seios.

Algumas participantes exibiram orgulhosamente seus seios reconstruídos ou as mastectomias duplas sofridas, em um desfile de moda projetado para melhorar o conhecimento sobre a doença e incentivar a pesquisa científica.

