Farol de Santa Marta recebe a primeira etapa do Catarinense de Surfe Amador

Garotada 17/02/2017 | 06h01 Atualizada em

A primeira etapa do Circuito Catarinense de Surf Amador, que agora passa por uma nova fase, será realizada neste final de semana no Farol de Santa Marta, válido pelo SCQS 6000, na praia do Cardoso.



Serão 12 categorias em disputa: Petiz, Infantil, Iniciantes, Mirim, Junior, Feminino Infantil, Feminino Inciantes, Feminino Junior, Feminino Open, Master, Open e Surf Adaptado.



Ângelo Ribeiro, promotor do evento, espera um grande número de competidores neste final de semana disputando a excelente premiação oferecida.As inscrições podem ser feitas na Fecasurf: (48) 3025-1880.